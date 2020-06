“El mundo entró una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía”, declaró el director de la OMS, Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.

La preocupación de la OMS se da porque ayer (jueves) se reportaron más de 150.000 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra de un día reportada hasta el momento.

"The world is in a new & dangerous phase. Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies & economies.

But the virus is still spreading fast, it’s still deadly & most people are still susceptible"-@DrTedros

