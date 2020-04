green

Chen Shih-chung, ministro de Salud y Bienestar taiwanés, aprovechó para desempolvar el mail enviado por el Central Epidemic Command Center (CECC, de Taiwán) con el fin de reclamarle a la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus acciones y pedirle que actúe con honestidad frente a la pandemia generada por el COVID-19, informa el Taipéi Times.

En su defensa, la OMS admitió, citada por el ‘Times’, que sí había recibido la comunicación pero que el texto jamás mencionaba que el virus se transmitiera de persona a persona.

El ministro taiwanés reclama que ante un comunicado así, cualquier autoridad o experto en salud debería reaccionar, pues no es un procedimiento común aislar a varios pacientes a la vez por una enfermedad desconocida, publica el medio.

El funcionario agregó que no haber mencionado la transmisión de persona a persona era normal, pues a esa altura no se había reportado el primer caso, e insiste en que la OMS debió haber tomado cartas en el asunto, señala el medio: “Si nuestra comunicación sobre el aislamiento de pacientes no es una alerta, ¿qué lo es?”, cuestiona el jefe de la cartera de salud del país asiático de 23 millones de habitantes, una isla ubicada al frente de China.

En su denuncia, Chen también cuestiona la respuesta de su vecina China al respecto; “Taiwán, un estado no miembro, le advirtió a la OMS. Me gustaría saber si China, que sí es miembro, le informó a la OMS sobre esa situación”.

Y remata: “Si China no alertó sobre la situación en su momento, quiere decir que estaba ocultando información sobre COVID-19; y si la OMS recibió la alerta y no hizo nada, no cumplió con su deber de alertar al mundo”.

Las denuncias del ministro taiwanés se suman a otras que ponen a la OMS bajo la lupa; hay que recordar que la entidad multilateral ha sido fuertemente cuestionada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien le retiró su apoyo económico.