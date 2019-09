De acuerdo con lo que escribió Cañizares en Twitter, el tercer miembro de ‘los Rastrojos’ con el que posa Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países (incluido Colombia), es Hernando Iván Posso, alias ‘Nandito’.

En la fotografía se ve a Guaidó con la misma pinta que tenía cuando se fotografió con alias ‘el Brother’ y alias ‘el Menor’, lo que daría cuenta que esa nueva imagen también corresponde al día en que el opositor al régimen venezolano pasó a Colombia para el evento que se hizo a favor del país vecino.

‘Nandito’, según el director de la fundación, era la mano derecho de ‘el Menor’ y cometió delitos como homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico.

No obstante, a ese hombre, dice Cañizares, lo estarían buscando miembros de ‘los Rastrojos’ para matarlo, y ya asesinaron a cuatro miembros de su familia.

“Narcoparamilitares de ‘los Rastrojos’ trataron de asesinarlo, logró huir. En retaliación le asesinaron a 4 miembros de su familia incluidos sus padres. ¿Están eliminando testigos del cruce ilegal del sr Guaidó a Colombia?”, escribió el director de la Fundación Progresar.

Entretanto, el presidente interino de Venezuela manifestó que no conocía que esas personas eran miembros de un grupo paramilitar, y se defendió diciendo que ese día se tomó fotos con mucha gente.

Sin embargo, como lo menciona Sandra Borda en su columna ‘Las fotos de Guaidó’, en El Tiempo, el opositor venezolano no puede darse el “lujo de equivocarse de esa manera”, más cuando asegura que el régimen de Nicolás Maduro tiene alianza con bandas criminales.

Lo menos que pudo hacer Guaidó, dice Borda en el texto, fue sospechar de “unos civiles con revólver al cinto”, teniendo en cuenta que “la frontera está plagada de grupos irregulares”.

“La batalla entre la oposición venezolana y el oficialismo es una batalla de principios, una batalla por la recuperación del Estado de derecho y por el respeto a la democracia. Una batalla de principios no se puede dar desde la más mínima cercanía a cualquier forma de ilegalidad, o si no perdería toda su legitimidad. Por eso, Guaidó tiene la obligación de ser cauteloso. Decir que no sabe con quién se toma fotos es una explicación incompatible con la responsabilidad de la que ha sido investido como líder de la oposición”, escribió la columnista.

De igual manera, la columnista asegura que el Gobierno colombiano tampoco “hace un favor, haciéndose el de la vista gorda con este asunto” y debe mantener su posición intachable.

“Duque debería reiterar esa exigencia y no proponer una indulgencia que suena a doble moral: si no tolera las alianzas del régimen madurista con la ilegalidad, debería ser igualmente firme con la posibilidad, por remota que sea, de que la oposición siga el mismo camino”, concluye Borda.