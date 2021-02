Quezada, que vive en el condado de Hillsborough, salió de su casa para jugar con algunos amigos a las escondidas. En el primer turno, el menor decidió meterse a una caneca grande de basura, informa la cadena NBC.

El niño tuvo la mala fortuna que cuando lo estaban buscando, pasó el camión de basura, con garra automática, y lo tiró dentro del contenedor, señala el mismo medio.

Lo que pudo acabar en tragedia no pasó de un solo susto gracias al conductor del carro de la basura, pues según dijo está entrenado para revisar siempre la cámara de vigilancia que está dentro del contenedor cada vez que arrojan el contenido de cada caneca, detalla NBC.

El chofer fue identificado como Waldo Fidele, quien aseguró ver caer algo raro e inmediatamente apagó la cuchilla del camión. Luego, llamó a la policía.

A young Florida boy narrowly escaped being crushed after hiding in a trash can during his play time landed him in a garbage truck. https://t.co/1kjuAkmQec

— NBC News (@NBCNews) February 16, 2021