Así, este pequeño que cursa cuarto grado de primaria en un colegio de Florida, EE. UU., podrá estudiar la carrera que desee entre 2028 y 2032, fechas en las que ya se habrá graduado de bachiller, señala The Washington Post.

A la hora del almuerzo, el menor mostró su creación a unas niñas en el comedor y ellas se burlaron. Luego de eso, el pequeño fue donde su profesora y ella, al verlo “devastado”, le dijo que le iba a conseguir una camiseta deportiva original de la mencionada universidad.

La profesora le escribió a la universidad y publicó la historia y las fotos del diseño del niño, pero no imaginó que se fueran a viralizar.

La universidad, al enterarse, envió al colegio un paquete con mercancía alusiva a la entidad (gorras, vasos, juguetes) y anunció que adoptaría el logo para la camiseta de entrenamiento de sus deportistas.

Y luego vino la noticia de la beca, con todo pagado, para cuando el joven se gradúe. Eso sí, tendrá que tener notas altas y cumplir con todos los requisitos (como cualquiera) para su ingreso a la Universidad de Tennessee.

Este fue el trino del director de la universidad cuando envió el paquete de ‘memorabilia’:

I was touched to learn of a young Florida school student’s heart for the University of Tennessee, and I LOVED his imagination behind designing his own shirt. So many of us admire his love for UT and it’s awesome to see everyone step up to send him some UT gear!#EverywhereUT pic.twitter.com/83YqjzBxag

— UT Interim President Randy Boyd (@UT_President) 5 de septiembre de 2019