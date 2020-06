green

Según relató el menor de 11 años a su abuela y a las autoridades, su mamá ese día le dijo que se iba a ir con su abuelo, el cual murió hace varios años, publica el portal local Aire Digital.

“Si me preguntan qué te pasó, voy a decir que te mandé a comprar milanesas y que te quisieron matar”, le dijo a su hijo Noelia Estefanía D., de 28 años, mientras le ponía cinta en la boca, para que no gritara, y en las manos, para que no huyera. Además, también le metió dinero en su bolsillo, indica el mismo medio.

Como pudo, el niño de 11 años, del cual no revelaron su nombre, se zafó de su desalmada madre y salió corriendo a la casa de su abuela materna, al frente de la suya, y gritó: “¡Abuela, ayúdame, mi mamá me quiere matar con un machete!”, detalla el portal argentino.

La abuela del pequeño además dijo a la policía, a la cual ella misma llamó, que su propia hija la amenazó, pidiéndole que le devolviera a su hijo y que no llamara a las autoridades. “Te voy a meter un tiro en la cabeza”, le zanjó, señala Aire Digital.

Por estos hechos, Noelia Estefanía D. fue capturada el 19 de junio por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo contra su hijo y amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego contra su madre, agrega ese medio.

Además de lo contado por el niño de 11 años, el médico forense que lo atendió encontró heridas recientes en las muñecas, en el rostro y en el cuello y otras más viejas en la espalda.

Por su parte, la mujer argumenta que nada de lo que la acusan ocurrió y asegura que su hijo se lastima él mismo porque se quiere ir a vivir con su abuela, añade el portal.

Sin embargo, no negó haberle tapado la boca con cinta, pero para ello sacó la excusa perfecta y explicó que lo hizo porque, supuestamente, el niño de 11 años la insultaba mucho.

“Puedo haberme equivocado con mis hijos, pero mi madre no puede juzgarme porque ella no nos crió a nosotros”, dijo la mujer a la policía durante su declaración ante la policía, finaliza Aire Digital.