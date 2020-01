Los hechos ocurrieron el martes 28 de enero; el agresor está en custodia de las autoridades, mientras que la víctima está hospitalizada con varias heridas en la espalda, ocasionadas con un cuchillo de cocina, informa El Comercio.

El New York Post dice que el joven agresor será acusado de intento de homicidio; también se conoció que mientras agredía a su hermana, el niño gritaba: “Muere, muere”.

El ataque ocurrió mientras la madre de los niños había salido de casa, y cuando regresó se encontró con la violenta escena, reporta Click Orlando.

CHILD STABBED: @ocalapd say a 5 y/o girl was stabbed multiple times by her 9 y/o brother. He’s now facing an attempted first-degree murder charge.

We’ll explain how the boy was caught & what he told police at 6 a.m. @news6wkmg https://t.co/UFwWVkYSEZ

— Ezzy Castro (@EzzyCastro) January 28, 2020