El escalofriante relato de los testigos del crimen dejó al descubierto la frialdad con la que actuó el sicario que disparó varias veces contra el pequeño que acompañaba a su mamá.

El lamentable hecho de violencia ocurrió en la ciudad de Tabasco (México), cuando el menor recibió varios disparos en el abdomen al intentar defender a su madre de un secuestro.

Medios locales informaron que el niño, llamado Dante Emiliano, forcejeó con los delincuentes que pretendían raptar a Claudia, su madre. En esa acción uno de los criminales decidió atacarlo con varios disparos en el abdomen.

“No me quiero morir, no me quiero morir”, expresó Emiliano mientras era socorrido por la comunidad.