La agrupación Morat pasó por una bochornosa situación en México, donde a uno de sus integrantes le negaron la entrada a una discoteca, al parecer, debido a la forma en la que estaba vestido.

Se trata de Simón Vargas, a quien no lo dejaron entrar al antro Bárbaro Club House, en Ciudad de México (donde robaron a Miguel Bosé en diciembre), el pasado 17 de mayo, ya que por ser un establecimiento privado, no cumplía con el “derecho de admisión”; pues no estaba vestido de manera “fresa” llevando una camiseta con transparencia.

La cuñada de Simón fue la que hizo la denuncia en las redes sociales, indicando que su novio estaba realizando una fiesta de cumpleaños en ese antro.

“Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero como podemos ver aquí, el código de vestimenta no dice absolutamente nada de su playera. A lo cual, después sale mi novio, sale el gerente del lugar y le preguntamos qué está pasando, dijo ‘siendo esto un establecimiento privado, me puedo reservar el derecho de admisión’”, dijo Arroyuelo en el video.

“¿Cómo vas a hacer un cumpleaños y no dejar pasar a la familia del cumpleañero? Dije ‘no me voy a pelear, es el cumpleaños de mi novio’. Resulta ser que venían del aeropuerto y le dije ‘¿trae ropa en el coche?, ¿si se cambia la playera lo dejas pasar?’ Y me dijo que sí”, comentó Cons Arroyuelo.

También añadió que cuando ellos ya estaban afuera, el antro puso una canción de Morat a todo volumen, despertando más indignación en Simón.

