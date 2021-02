El canal Local Memphis, afiliado a la cadena abc, informa que el menor fallecido fue identificado como Benjamin Luckett, mientras que su hermana Abigail, de 6 años, se recupera en un centro médico.

Stacy Stilgenbauer, allegada a la familia, dijo a ese medio que el menor falleció tratando de salvar a Abigail, pues ella cayó al agua mientras jugaba en el hielo del lago congelado.

Benjamin saltó al agua para salvarla, mientras que otro hermano salió corriendo hasta su casa para dar aviso a sus padres. Lastimosamente, el niño murió, mientras que la pequeña fue trasladada de urgencia a un hospital, explica el mismo canal.

Perkins detalló que el suceso ocurrió el pasado domingo y que no pudieron hacer nada por la vida de Benjamin Luckett. Por ello, hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen jugar a sus hijos en aguas congeladas.

This is 10 year old Benjamin Luckett who died when he fell thru the ice on a frozen pond and drowned near Millington. His sister also fell in and remains in the hospital fighting for her life. Her family is asking for your prayers pic.twitter.com/up6bSwCfI4

— Jeni DiPrizio (@local24jeni) February 15, 2021