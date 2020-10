En medio de la inauguración de la nueva área para pacientes con COVID-19 del Hospital Central de Mariara, Nicolás Maduro manifestó que la ozonoterapia rectal es el procedimiento que está de moda alrededor del mundo y ha mostrado resultados positivos.

“La ozonoterapia rectal es la que yo recomiendo. La que va por las venas es efectiva y potente; y hay otra que se puede tomar a través de ozonizar aceite comestible. Yo me he tomado esa y me ha curado la gastritis, compadre”, recalcó.