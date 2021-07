Una imagen viralizada en redes por el periodista venezolano Federico Black da cuenta del registro de la aplicación Flight Radar que deja ver la llegada del avión presidencial venezolano hasta la capital de Cuba.

“Con ese vuelo empiezan las especulaciones de qué lleva ese avión. Que si grupos represivos, etc. No puede ser, porque la configuración de ese avión –fue el que compró Hugo Chávez y fue un escándalo por el precio– es VIP. Es decir, no es para muchos pasajeros”, manifestó Black, en su cuenta de Twitter.