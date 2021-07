Medios internacionales se alertaron en la mañana de este viernes luego de que reportaran que un avión de carga tuvo que descender sobre el mar de Hawái tras reportar fallas internas.

Los primeros informes de la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos) dicen que los dos pilotos que estaban dentro de la aeronave manifestaron tener fallas en un motor y por esto tuvieron que aterrizar en el agua cerca de esta paradisiaca playa.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni personas fallecidas, pero sí dijeron en CNBC que la tripulación de este boeing 737 fue rescatada, citando al ente gubernamental.

La caída de este avión se produjo cerca de Honolulu, uno de los lugares más visitados de Hawái, pero no hay mayores detalles sobre lo que sucedió con la carga.

Breaking: Boeing 737 involved in an incident off of the coast of Honolulu — ⚠️

• Very little known at this time, Boeing’s share price has already fallen. More to follow. #Boeing pic.twitter.com/o0l7xgJW8U

— Alex Macheras (@AlexInAir) July 2, 2021