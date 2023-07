Nayib Bukele continuó su ofensiva mediante redes sociales en contra de la delincuencia colombiana que hace presencia en su país, pero con la intención de lanzar dardos a Gustavo Petro, uno de sus principales contradictores.

El mandatario salvadoreño, famoso por aplastar a las pandillas con su régimen de excepción, se pronunció inicialmente asegurando que había capturado a más de 100 colombianos pertenecientes a una red de estafadores y lavadores de dinero y que su aparato de justicia los iba a hacer pagar por sus actos.

En ese primer mensaje, apuntó que actuará en contra de los capturado “reclame quien reclame”, dando a entender que no le importarán las críticas de quienes aboguen por los detenidos, pues en el pasado Petro se despachó por la forma en la que Bukele trata a los pandilleros de las maras, encerrados como ovejas en una megacárcel sin necesidad de proceso judicial.

Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame. https://t.co/RgpYGG4DNp — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 17, 2023

Pero las salidas de Bukele no pararon ahí, ya que en un segundo comentario, emitido horas después, no dejó dudas de que el destinatario de sus latigazos era justamente Petro, que se encuentra en gira por Bélgica y que hasta el momento no le ha respondido.

Bukele advierte a colombianos “gestores de paz”, como les dice Petro

El presidente de El Salvador se desató mediante un trino que en principio empezó invitando a su país “a los colombianos de bien” que quieran “vacacionar, invertir, trabajar o emigrar”. De hecho, les garantizó “seguridad jurídica y física, así como estabilidad política”.

Sin embargo, acto seguido vino su sablazo para el líder del Pacto Histórico, que adelanta un dilatado proceso diálogo con varias bandas criminales y narcotraficantes denominado “paz total”, que también involucra a delincuentes que pretenden ser nombrados “gestores de paz”.

Fue así como amenazó a ese tipo de personas que negocian con el Gobierno de Petro sobre las consecuencias que enfrentarán si pisan territorio salvadoreño.

“Los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados ‘gestores de paz’, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan”, finalizó.

Lo particular es que con el término “gestores de paz”, Bukele no dejó campo a la especulación sobre hacia quién iba su latigazo.

