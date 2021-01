Tras meses de restricciones, las nuevas olas de la epidemia obligaron a la mayoría de la gente a seguir los festejos en sus hogares. Desde Sídney hasta Rio de Janeiro los fuegos artificiales iluminaron icónicos lugares casi desiertos mientras el mundo despedía un 2020 lúgubremente marcado por la pandemia del COVID-19.

Brasil, que después de Estados Unidos es el segundo país más castigado por la pandemia, recibió 2021 con su emblemática playa de Copacabana casi desierta en vez de los millones de personas que acoge normalmente cada 31 de diciembre para celebrar el nuevo año con baños de mar y fuegos artificiales.

Nueva Zelanda, país aplaudido por su gestión del virus, dio la bienvenida al nuevo año con multitudes reunidas en Auckland para un espectáculo de fuegos artificiales, mientras que en Sídney, la mayor ciudad de Australia, los fuegos artificiales de Nochevieja iluminaron el puerto con una exhibición deslumbrante, pero pocos espectadores.

Australia welcomed 2021 with blue and gold fireworks across the iconic Sydney Harbour pic.twitter.com/4tHoOZofyX

— Reuters (@Reuters) January 1, 2021