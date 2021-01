Laura Reinoso, de 41 años, devolvió el 31 de diciembre un sobre perdido con 200 euros (850.000 pesos) y este miércoles ganó 75.000 euros (más de 320 millones de pesos) al quedarse con el segundo premio de la Lotería del Niño de España, publica el diario 20 Minutos.

La mujer de Cigales, en Valladolid, se encontró el sobre con dinero mientras trabajaba en Nochevieja en el Bar Menfis, que es propiedad de su familia. Reinoso pudo quedarse el dinero, pero decidió devolvérselo a su dueño, explica el mismo medio.

Ahora, la mujer celebra el gran premio que se ganó y recordó que hace unos años estuve cerca de ganar 1,8 millones de euros al faltarle un solo número del Bonoloto.

El miércoles, la española estaba trabajando de nuevo en el bar con familiares y algunos clientes cuando fue el sorteo de la Lotería del Niño.

“Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca”, expresó a 20 Minutos.