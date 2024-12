El mundo de los coleccionistas está lleno de curiosidad, aunque para los poco conocedores son temas que pasan desapercibidos. Cabe resaltar que existen artilugios de todo tipo y para todos los gustos, por lo que siempre es necesario estar atentos a cualquier detalle que pueda resultar raro o llamativo.

Recientemente, una cuenta de X (antes Twitter), dedicada a mostrar objetos de colección, publicó una reseña de una de las monedas “más raras y buscadas” de la historia en Estados Unidos, y aunque su denominación es baja, el valor actual puede ser descomunal.

Se trata de la moneda de diez centavos, popularmente conocida como la Barber de 1894-S. Ahora, muchos se preguntarán sobre la importancia de esa pieza y el precio que puede tener actualmente. Y es que todo está relacionado con la cantidad de ejemplares que salieron en la época, ya que solo se fabricaron 24.

La cuenta en cuestión, expuso que se presume que la cantidad fue reducida al tratarse posiblemente de un recuero para altos funcionarios y según los datos actuales, solo existen 9 en el mundo.

Hace algunos años, una de estas monedas se vendió en casi 2 millones de dólares, es decir, unos 8.780 millones de pesos. Ahora bien, nadie está exento de encontrarse un objeto de este tipo, por lo que es vital captar los detalles y asesorarse de personas especializadas para conocer su valor.

The 1894-S Barber Dime is one of the rarest and most sought-after coins in U.S. history. Only 24 were made, likely as keepsakes for officials, and just nine are known to exist today. This incredible rarity has made it a prized possession for coin collectors, with one recently… pic.twitter.com/td4n7XLUdC

