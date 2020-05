green

A pesar de la rápida propagación que tuvo el virus por toda Europa, las autoridades suecas decidieron mantener abiertas las fronteras, los centros educativos y varios sectores comerciales, como restaurantes y bares; además, de no imponer asilamientos obligatorios, indicó The New York Times.

El impreso, de igual manera, señaló que los únicos establecimientos que permanecen cerrados, de manera parcial, por la pandemia del COVID-19 son la peluquerías y las estaciones de esquí; mientras que las reuniones de más de 50 personas están prohibidas.

“Una vez que entras en un encierro, es difícil salir de él, ya que no sabes cómo vas a volver abrir y cuándo”, manifestó el epidemiólogo estatal de ese país, Anders Tegnell, en declaraciones recogidas por el rotativo.

Suecia, que actualmente tiene cerca de 10 millones de habitantes, ha registrado hasta el momento 2.769 muertes asociadas al COVID-19 y 22.721 casos de contagio diagnosticados, siendo la nación nórdica más afectada por el virus.

En comparación, sin embargo, con Bélgica, Portugal y Suiza, que cuentan con una población similar y que han decretado medidas más restrictivas, el país escandinavo tiene menos infectados y un promedio semejante de decesos.

En Suecia, incluso, la tasa de mortalidad es de 22 fallecidos por cada 100.000 personas, idéntica a la de La República de Irlanda, y no ha colapsado en ningún momento el servicio sanitario debido a que las unidades de cuidados intensivos no se han saturado, aseguró The New York Times.

No obstante, la propagación del virus ha golpeado drásticamente a los adultos mayores en ese país, pues la mayoría de las muertes reportadas son de ancianos. Según la Autoridad de Salud Pública, “el brote se propagó por el 75 % de las 101 residencias de retiro en Estocolmo”, citó el rotativo.

Tegnell finalmente afirmó que Suecia está tratando de hacer lo mismo que todos los gobiernos, “reducir la propagación tanto como sea posible”, “sólo que está usando herramientas ligeramente diferentes”, concluyó el diario estadounidense.