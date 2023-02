La abogada puertorriqueña Mariel Colón Miro, conocida por defender a Joaquín Guzmán, mejor conocido como ‘El chapo’ Guzmán, y Emma Coronel, modelo estadounidense que mantuvo una relación con el exjefe del Cartel de Sinaloa, debutó en el mundo de la música con el sencillo ‘La Abogada’.

Colón Miro dejó momentáneamente los estrados judicial y se adentró en el mundo de los estudios de grabación para componer y estrenar una canción inspirada en su profesión y en los clientes más representativos que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional.

‘La Abogada’, titulo de su canción, se estrena en el género musical regional mexicano, muy popular desde hace varios años en este país centroamericano.

El estreno de su canción lo hizo en el programa ‘Despierta América’ donde contó la historia de la canción y de su trayectoria para poder llegar a convertirse en cantante luego de ser una reconocida abogada.

“Siempre he tenido una pasión por el canto. Decidí hacerme abogada pero siempre me quedó ese tema y dije ‘este es el momento’ si no lo hago ahora no lo hago nunca. Entiendo que tengo un talento grandísimo y el mundo debe conocerlo”, dijo la abogada y cantante.