La revelación la hizo uno de sus abogados, ante el “tormento psicológico” que su cliente asegura sufrir en la cárcel de Estados Unidos donde purga cadena perpetua:

Rodríguez recibió el mensaje “verbal” del ‘Chapo’ Guzmán a través de Mariel Colón, una de sus representantes legales en Estados Unidos, y de una de las hermanas del capo.

La embajada de México en Estados Unidos confirmó este martes en Twitter que el pasado 10 de enero recibió un correo electrónico de Rodríguez.

El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera.

El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia.

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) January 18, 2023