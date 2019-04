En una seguidilla de trinos, Rubio comenzó expresando su fervor sobre la intención de Guaidó de entrar en la fase definitiva de su Operación Libertad.

“Es el momento para que oficiales militares en #Venezuela cumplan con su juramento constitucional y defiendan al legítimo presidente interino @jguaido en este esfuerzo por restablecer la democracia. Pueden escribir la historia en horas y días venideros”, trinó.

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead.

Luego se dirigió al pueblo venezolano: “Después de años de sufrimiento la libertad le espera a la gente de #Venezuela. No dejen que les quiten esta oportunidad. Ahora es el momento de tomar las calles en apoyo de su legítimo gobierno constitucional. No permitan que este momento se les escabulla. Puede que no vuelva”, afirmó.

After years of suffering freedom is waiting for people of #Venezuela. Do not let them take this opportunity from you.

Now is the moment to take to the streets in support of your legitimate constitutional government.

Do not allow this moment to slip away. It may not come again

— Marco Rubio (@marcorubio) April 30, 2019