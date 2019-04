La noticia falsa dice que sucedió en un hospital de Lusaka, capital de Zambia. No obstante, la agencia AFP habló con el Consejo General de Enfermería de Zambia, quien afirma que tal mujer no figura en sus registros.

“Enfermera intercambia 5 mil bebés en un hospital: lo hice por diversión”, dice el artículo en Facebook, compartido miles de veces en inglés en Nigeria, Kenia y Sudáfrica, así como en español, con la variante de que los hechos habrían ocurrido en Zimbabue.

Todos estos artículos se basan en un reporte del Zambian Observer, un medio zambiano, del 3 de abril de 2019. El texto asegura que Elizabeth Mwewa estaba enferma de cáncer y su ‘travesura’ la confesó en “su lecho de muerte”.

“Si naciste en el UTH entre 1983 y 1995, hay probabilidades de que tus padres no sean tus padres biológicos. Tenía la costumbre de intercambiar a bebés recién nacidos solo por diversión”, es la supuesta declaración de la enfermera, según el falso artículo.

El texto señala también que la enfermera pidió perdón: “He provocado el divorcio de parejas que eran fieles, tras practicarse estudios de ADN con sus bebés… soy la causante de que muchas madres amamantaran a niños que no son sus hijos biológicos. No quiero ir al infierno por eso. Realmente lo lamento, he pecado mucho”.

Posteriormente, el Zambian Observer publicó una investigación del Consejo General de Enfermería de Zambia (GNCZ) en el que niega los hechos.

El organismo informó en un comunicado de prensa fechado el 5 de abril de 2019 que no tenía en sus registros a ninguna partera llamada Elizabeth Mwewa.

“La investigación preliminar señala que la GNCZ no tiene registro de esta partera en su archivo, ni de que haya trabajado en la maternidad del UTH”, señala la copia del texto enviada a la AFP.

Cabe señalar que el Zambian Observer utilizó la misma imagen en otro artículo el 8 de abril pasado, sobre un intercambio por error de recién nacidos en un hospital de Ndola, cerca de la frontera de Zambia con República Democrática del Congo.

“Dos madres quedaron traumatizadas luego de que enfermeras intercambiaran por error a sus bebés recién nacidos en el Hospital Universitario de Ndola”, señala el texto.

A diferencia de los 5.000 bebés supuestamente intercambiados en Lusaka, esa historia sí ocurrió debido a un “error”: dos madres con nombres parecidos dieron a luz el mismo día, según informó al equipo de verificación de la AFP la vocera del hospital de Ndola, Sheona Kamwendo.

Una búsqueda inversa de la imagen de la supuesta enfermera de Zambia nos lleva a un blog creado por Ma Sedaye, que se identifica como una enfermera nacida en Zimbabue y radicada en Columbus, Ohio, en Estados Unidos.

La AFP no ha recibido respuesta todavía al pedido de contacto con Ma Sedaye.

La fotografía ya aparecía subida en una versión antigua del blog, archivada el 29 de septiembre de 2017.

En conclusión, las autoridades zambianas no tienen en sus registros a ninguna partera llamada Elizabeth Mwewa, la supuesta responsable del supuesto infame intercambio en los años 1980-90.

La fotografía usada para ilustrar el artículo que informaba de ello ya aparecía en 2017 en el blog de belleza de una mujer que se presenta como una enfermera zimbabuense radicada en Estados Unidos.