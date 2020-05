green

“En México no solo el coronavirus está cobrando vidas. El deteriorado sistema de salud del país también está matando gente”, denuncia The New York Times.

El diario neoyorquino anota que el frágil sistema de salud mexicano, que tiene pocos médicos, enfermeras, centros asistenciales y equipos es producto de años de negligencia de los gobiernos en ese sentido.

Por lo pronto, esas carencias han elevado a más 8.500 los muertos por coronavirus y a más de 78.000 el número de infectados, según cifras de la Universidad Johns Hopkins, de los cuales 11.000 son profesionales de la salud, una de las más altas del mundo, detalla el ‘Times’.

En medio de la pandemia, más que el coronavirus, las carencias de los hospitales son las que llevan a la muerte a muchos pacientes a quienes, independiente de si tienen coronavirus o no, su muerte se habría podido evitar, dice el doctor Pablo Villaseñor, del Hospital General de Tijuana, citado por el rotativo neoyorquino.

Estos son algunos de los aspectos que podrían mejorarse para evitar muertes “tontas”, según el medio:

Administración de medicamentos incorrectos.

Dosis equivocadas de medicamentos.

Guantes viejos y con tantos usos que se rompen al usarlos.

Algunos pacientes no reciben sedación adecuada.

Desatención de los pacientes y descuido en monitorear sus signos vitales.

Exceso de horas de trabajo del personal médico.

Falta de capacitación e inexperiencia de algunos profesionales de la salud.

Finalmente, el ‘Times’ señala, para agravar las cosas, que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, “lideró recortes de gastos incluso después de reconocer que su país tenía 200.000 trabajadores de la salud menos de los que necesitaba”.