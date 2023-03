El término de la gentrificación en CDMX para la última temporada es cada vez más escuchado, pero que no ha sido muy bien comprendido por las personas, por esto, a través de un video publicado en su cuenta de YouTube Luisito Comunica habló sobre el tema de las viviendas y el incremento en el costo.

Según el ‘youtuber’, esto significa la llegada de un grupo que desplaza a otro, generalmente por razones socio-económicas. Una situación que esta pasando en varias zonas de México.

Por ejemplo, la Colonia Condesa es uno de los lugares que se caracteriza por ser muy turística, acaparando la atención de personas extranjeras como estadounidenses, canadienses y europeos y es allí en donde más se ha visto este fenómeno.

De acuerdo con sus declaraciones esta situación tiene varios pro y contras y los explicó de la siguiente manera:

Las cosas buenas de que lleguen más personas a Ciudad de México

Quienes se benefician con este movimiento

Las cosas negativas de que lleguen más personas a Ciudad de México

“Tuve que mudarme de mi apartamento por el lapso de una semana porque un vecino descuidado dejó la llave abierta y me inundo la casa, por lo que me tuve que mudar a otro lado y busqué un sitio amoblado en la zona. Me impactaron los precios con los que me encontré”, contó el creador de contenido.