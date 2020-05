La última aparición en público de Jong-un había sido el pasado 11 de abril, cuando presidió una reunión del Partido de los Trabajadores, en la cual nombró a su hermana menor, Kim Yo-jong, miembro suplente del buró político.

Kim Jong-un makes first public appearance for 20 days, North Korean state media say, amid speculation over his health https://t.co/rnoZGSc9o2

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 1, 2020