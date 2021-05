green

Esta semana la docente Juliana Urtubey fue sorprendida mientras dictaba una de sus clases en la institución Kermit Booker, por la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden.

El objetivo de su visita fue felicitarla por el nombramiento oficial que recibió Urtubay como ‘Maestra Nacional del Año‘ de este país y además de dedicarle unas palabras por la impecable trayectoria que tiene como profesora, le llevó un ramo de flores.

Por medio de su cuenta de Twitter, Jill publicó una imagen del emotivo momento que lograron capturar y le escribió unas palabras a la maestra:

“¡Sorpresa! ¡Felicitaciones Juliana Urtubey por haber sido nombrada la Maestra Nacional del Año 2021! Estoy muy contenta de poder celebrar y honrarte en persona. Todos nosotros en la Casa Blanca te agradecemos por la alegría que les brindas a tus estudiantes, sus familias y a todos los que te han conocido”.

Surprise! Congratulations @JulianaUrtubey3 on being named the 2021 National Teacher of the Year! I’m so glad I got to celebrate and honor you in person. All of us at the @WhiteHouse thank you for the joy you bring to your students, their families, and to all who meet you. #NTOY21 pic.twitter.com/k5mvZojTSO — Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2021

De acuerdo con el Consejo de Directivos de Escuelas Estatales de EE.UU. Juliana, quien tiene más de 11 años de trayectoria en su profesión, en la actualidad se desempeña como “co-maestra en entornos de educación especial de prejardín de infantes a quinto grado y como instructora estratega que desarrolla apoyos para satisfacer las diferentes necesidades académicas, socioemocionales y de comportamiento de los estudiantes”.

Urtubey esta certificada por la Junta Nacional, tiene una maestría en educación especial bilingüe y una licenciatura en educación primaria bilingüe. Así mismo, ha enseñado en diversos paises como España, Puerto Rico y México.

Por otro lado, además de luchar por una educación más justa, incluyente y enriquecedora, fue apodada como ‘Señora Tierra’ por sus esfuerzos de embellecer instituciones y “unificar la comunidad a través de murales y jardines”.

Aquí, algunas imágenes y videos de Juliana Urtubey.

As the 2021 National Teacher of the Year, I commit to leveraging our collective power to build joyous and just educational spaces where all children thrive https://t.co/wIzZ6TfywG. #NTOY21 pic.twitter.com/iukFkcTOKy — 2021 National Teacher of the Year, Ms. Earth, NBCT (@JulianaUrtubey3) May 7, 2021

As the 2021 National Teacher of the Year, I commit to leveraging our collective power to build joyous and just educational spaces where all children thrive https://t.co/wIzZ6TfywG. #NTOY21 pic.twitter.com/iukFkcTOKy — 2021 National Teacher of the Year, Ms. Earth, NBCT (@JulianaUrtubey3) May 7, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ms. Juliana Urtubey (@julianaurtubey_msearth)