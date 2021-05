La ciudad de Nueva York planea ofrecer tan pronto como este fin de semana vacunas de una sola dosis de Johnson & Johnson a turistas en atracciones locales como Times Square, el puente de Brooklyn y Central Park, previa aprobación de las autoridades del estado, según anunció este jueves el alcalde Bill de Blasio.

De Blasio resaltó la importancia de que vuelva el turismo a Nueva York, para lo que ha destinado unos 30 millones de dólares a la que será la mayor campaña turística de la historia de la ciudad de cara a este verano, si bien la mayoría del turismo hasta el momento es nacional debido a las restricciones de entrada a EE. UU. por la COVID-19.

El alcalde de Nueva York señaló que está trabajando con el estado ーa cargo del gobernador, el también demócrata Andrew Cuomoー para que se “altere” la legislación vigente y se permita a la Gran Manzana “proveer vacunas a personas de fuera de la ciudad” o “no neoyorquinos”.

La medida podría hacer más atractiva la inmunización para aquellos que aún dudan en el país, donde ya hay acceso universal a las diferentes vacunas para todos los adultos, pero también podría generar un turismo de vacunas para extranjeros cuando se abran las fronteras, dependiendo de la naturaleza de ese cambio legislativo.

Gobiernos de estados y negocios de todo Estados Unidos han desplegado su creatividad en las últimas semanas para animar a los ciudadanos a ponerse la vacuna, ofreciendo un sinfín de productos y servicios a quienes presenten sus credenciales de inmunización, como cervezas, donuts, porros de marihuana o entradas deportivas.

Nueva York fijó el primero de julio como fecha límite para la reapertura total de la ciudad y ya se ha dado luz verde a la máxima capacidad de los negocios a finales de este mes, aunque la subida de telón de Broadway, uno de los principales atractivos turísticos, llegará un poco más tarde, el 14 de septiembre.

