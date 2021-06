La persona que evidenció ese caso de ‘fake news’ fue el periodista Mauricio Jaramillo Marín, en su Twitter, al apuntar directamente al portal La linterna azul, que difundió la información errónea.

Expuso que dicha página había, supuestamente, citado al medio ruso Pravda para atribuir la noticia falsa en la que el ex primer ministro de Suecia Carl Bildt pedía retirarle el Nobel de Paz a Juan Manuel Santos.

Para reforzar que la información fue falsa, Jaramillo Marín lista varios elementos que indican que esa publicación no corresponde a información real y, de hecho, es malintencionada.

Lee También

Con todo y que la información se borró del cuestionado portal, Jaramillo Marín rescató las capturas de pantalla que evidencian el intento por divulgar una falsa información.

Así lucía esa página, antes y después de que se borrara la noticias falsa:

Además, el periodista registró el único medio que replicó la falsa información.

En las redes sociales, algunos usuarios se encargaron de hacer viral el falso pedido de Carl Bildt. En Facebook y en Twitter hubo personas que dieron el engaño por cierto y lo distribuyeron en sus cuentas.

Mauricio Jaramillo señaló que hubo quienes, incluso, pidieron cárcel para el expresidente colombiano. El común denominador es que eran uribistas.

De hecho, personalidades difundieron el contenido. El humorista Carlos ‘el Mono’ Sánchez fue uno de los que publicó, además de la congresista Margarita Restrepo y la misma élite del Centro Democrático.

Aquí se ve el registro de la difusión de dicho contenido:

Ante la gravedad del señalamiento y el simple hecho de ser una noticia falsa, el mismo Bildt se remangó y aclaró que nunca pidió la nulidad del Nobel de Paz para Santos.

De hecho, señaló varios puntos que dejan en evidencia la mala construcción de la noticia.

Expuso que los Premios Nobel de Paz se dan en Noruega, mas no en Suecia, país donde se otorgan los galardones de ciencia.

All wrong in every way. The Peace Prize are awarded in Norway – not Sweden. The science prizes are awarded in Sweden.

Encima, calificó el intento como “basura” que trata de desinformar.

This is of course pure uninformed rubbish. The Nobel Peace Prize is awarded in Norway – not Sweden. Sweden has nothing whatsoever to do with it. The science and literature prizes are awarded in Sweden.

— Carl Bildt (@carlbildt) June 15, 2021