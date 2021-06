green

En uno de los montajes, Lionel Messi, aparece con un supuesto letrero en el que pide auxilio por Colombia y denuncia la violación de derechos humanos en el marco del paro nacional.

El anuncio, del cual se nota que es un montaje, dice: “S.O.S Colombia. El Estado está Matando Los Jóvenes Colombianos [sic]”.

Así luce la imagen falsa, que Facebook ya se encargó de reseñar:

La otra imagen, que llama más la atención, es la del astro argentino sosteniendo la bandera de Colombia al revés. Esta ha sido la expresión de muchos simpatizantes de las marchas y, con el montaje, algunos quisieron sumar a Messi a su equipo.

De hecho Radamel Falcao García recibió varias críticas por publicar la imagen de la bandera de Colombia al revés.

Colombia Check reportó la imagen como falsa. Esta es la captura de pantalla:

La imagen real de Lionel Messi

El portal de validación de información falsa apunta que la foto original hace parte de una campaña en la que Messi participa para limpiar los mares.

El jugador sí sostiene una bandera, pero esta dice “Run for the oceans”, iniciativa de Adidas y ‘Parley for the oceans’ para recoger desechos plásticos en el océano.

Acá, la imagen que fue adulterada: