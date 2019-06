No está claro si esta joven murió al dejar de alimentarse apoyada por sus padres o logró que se le aplicara la eutanasia en un centro autorizado en Holanda.

Según Fox News, la adolescente sufrió de estrés postraumático, depresión y anorexia luego de ser tocada sendas veces, cuando tenía 11 y 12 años, y de ser violada por dos hombres cuando tenía 14 (no se menciona la identidad ni la cercanía de los agresores).

Pothoven, que era conocida en Holanda por haber escrito su autobiografía titulada ‘Winnen of leren’ (‘Ganar o aprender’, en neerlandés), en la que reconocía haber sido víctima de los mencionados abusos sexuales y agresiones, se despidió de sus seguidores en la red social Instagram anunciando que había decidido poner fin a su vida.

“No me voy a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en 10 días. Tras años de lucha, mi lucha ha terminado. Por fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intenten convencer de que esto no es bueno. Es una decisión bien considerada y definitiva”, escribió en su mensaje de despedida.