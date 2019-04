Este profesional colombiano habló con esa emisora sobre el tema de la eutanasia, a propósito del caso reciente que produjo un escándalo en España por un hombre que no soportó más el dolor de su esposa y la ayudó a morir después varios años de padecer una enfermedad.

En el marco de ese diálogo con Vicky Dávila, el llamado ‘Dr. Muerte’ contó una historia que, según dice, lo marcó en su labor que ya completa 37 años.

“Una vez tuve un caso de unos pacientes que tenían un bebecito que tenía 7 meses de edad. Ese bebé tenía una hermanita que tenía 7 años y un buen día la niña les dice a sus padres: ‘papi, mira que siento a mi hermanito y él ya no se queda sentado’”, relató.

“Unos días más tarde, la niña le dice al papá: ‘papi, mira que yo antes le daba mi dedito a mi hermanito y él me lo agarraba y apretaba mi dedito. Y ahorita le doy mi dedito y él ya no lo aprieta’”, agrega el doctor Quintana.

Según dice, lo anterior llevó a los padres del niño a hacer una serie de exámenes y encontraron que el bebé tenía un defecto genético, que no podía utilizar unos aminoácidos para fabricar sus propias proteínas.

“Estos bebés llegan a crecer, normalmente, hasta que tienen 7, 8, 9 meses de edad, pero a partir de ahí decaen, pierden el conocimiento”, cuenta el médico, que agrega que la familia del niño no solo hizo el diagnóstico, sino que también fue a Boston y Filadelfia (Estados Unidos), en donde les dijeron que el diagnóstico era correcto y el niño fallecería aproximadamente entre los 18 y 24 meses de edad.

Según cuenta, esa familia se regresó a Colombia y acudió a una junta de ética médica en una universidad, y le plantearon la posibilidad de hacerle a la criatura una eutanasia pasiva, que consiste en dejar de alimentar al niño durante 15 días y luego de ese tiempo el bebé fallecerá.

“Los padres no dijeron una palabra, y se pusieron de pie y se fueron a mi consultorio, y me dicen: ‘doctor, hemos tenido para la leche, si hemos tenido… (lágrimas del dr. Quintana) cómo llevarlo a los Estados Unidos, sí le hemos podido hacer el diagnóstico, tenemos para el biberón y para la leche, y esperan que oigamos su llanto 15 días mientras fallece. Eso no es posible”, relató el médico entre lágrimas.