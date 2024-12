Maykol José Ortiz de 23 años viajó a Norteamérica en búsqueda de una mejora de ingresos y calidad de vida que le permitiera sostener y apoyar a su familia en Colombia, en especial a su hija pequeña.

(Vea también: Misteriosa muerte de colombiano de 24 años en Australia; amigo lo halló tirado en la cama)

Desafortunadamente, según contaron sus familiares a CityTV, luego de un largo periodo en el que se desconocía el paradero del joven en Estados Unidos, autoridades de ese país informaron que el joven apareció sin vida, al parecer, en un cuerpo de agua.

De acuerdo con su madre, Yaneth, Maikol duró desaparecido un año y siete meses. Todo cambio un día, hace 9 meses, cuando una llamada, proveniente del Estado de California, confirmó el deceso del colombiano.

“Él tiene una hija y quería un futuro mejor para ella. Es muy doloroso y nadie me quiere colaborar. No sé qué pasaría, la información que tenemos es solo que apareció ahogado”, relató la mujer compungida por los hechos.

El cuerpo de Maykol Ortíz permanece en la morgue, sin poder ser trasladado. Es por ello que sus familiares piden ayuda al Gobierno para poder llevar a cabo esta gestión.

“La ausencia de un hijo es muy dolorosa y más saber que no está y no hay cuerpo, porque no nos lo dejan ver, es muy difícil”, aseveró la madre del joven.

La familia de Maykol Ortiz pide ayuda y cualquier información pertinente, que les pueda ayudar en estos difíciles momentos a los números de WhatsApp +1 9084045196 en Estados Unidos y 320 307 5411 en Colombia.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.