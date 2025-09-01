En el estado de Esteller, municipio Portuguesa en Venezuela, la comunidad se encuentra consternada tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Greismar Perozo, una jovencita de apenas 17 años, en la casa de su suegra el pasado 24 de agosto de 2025. La joven fue hallada colgada con una sábana en su habitación, apuntando inicialmente a un suicidio, sin embargo, la hipótesis se tornó rápidamente en sospechas de femicidio debido a testimonios de sus allegados y familiares.

Los parientes y amigos de Greismar insisten en que la adolescente nunca demostró intenciones de autolesionarse. “Greismar era una chica llena de vida y de sueños. Nunca mostró signos de querer hacerse daño”, relató un familiar cercano. Ellos sostienen la hipótesis de que Greismar fue víctima de femicidio, no un suicidio como se planteó inicialmente.

Aumentando las sospechas de asesinato, está la pista incriminatoria de una acalorada discusión que Perozo tuvo con su pareja, Alejandro Domínguez, la noche anterior a su muerte. Según cuentan allegados a la joven, la pelea escaló a tal punto que Domínguez, actual funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), golpeó a Greismar.

Las autoridades están actualmente tras la pista de Domínguez, quien se encuentra prófugo. Los investigadores manejan la teoría de que Greismar fue asfixiada y posteriormente colgada para hacer parecer su muerte un suicidio. Ante las pruebas y testimonios, Domínguez es el principal sospechoso.

Lee También

La indignación y conmoción se han apoderado de la comunidad de Esteller, que clama por justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos. Han iniciado una investigación formal y el cuerpo de la joven ha sido trasladado a la morgue para realizar exámenes forenses y determinar con precisión la causa de su muerte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.