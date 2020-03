De acuerdo con los medios locales, el hombre acusó y recriminó al que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) por sus propuestas para restringir el uso de armas de fuego en Estados Unidos.

“Estás intentando insistentemente acabar con nuestro derecho a la Segunda Enmienda y pretendes quitarnos las armas“, le dijo el empleado de la planta de vehículos a Biden en frente de todas las cámaras.

El candidato presidencial no se quedó callado y le respondió: “Solo dices mierda. Eres un mentiroso de mierda. Yo apoyo la Segunda Enmienda. Solo que no se te va a permitir tener cualquier arma. No te las voy a quitar”.

A pesar de que Biden le explicó que no va a modificar esta medida, el trabajador aseguró que hay videos “virales” que muestran la postura del demócrata contra el derecho a llevar armas y reiteró que el aspirante está intentando quitárselas a los ciudadanos.

“Yo nunca dije eso”, replicó nuevamente el candidato, que añadió que la grabación a la que hizo referencia el hombre “es simplemente una mentira, como muchas otras que se están publicando en las redes sociales”.

Esta no es la primera vez que el exvicepresidente pierde los papeles, pues en febrero arremetió contra una estudiante que lo cuestionó en New Hampshire, llamándola “mentirosa”.

El encontronazo con el empleado de la planta de Fiat Chrysler ocurre el mismo día en que seis estados del país acuden a las urnas en una nueva jornada de las elecciones primarias, en las que Biden y su mayor rival, el senador Bernie Sanders, compiten por ser el próximo candidato demócrata en los comicios presidenciales de noviembre.

WATCH: "You're full of s—," Joe Biden tells an assembly plant worker in Detroit after the man confronted Biden about his views on gun rights, asserting that Biden was trying to take away guns.

"I support the Second Amendment," Biden told him, while naming off guns he owns. pic.twitter.com/Z1j2an9XCd

— NBC News (@NBCNews) March 10, 2020