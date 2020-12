Aunque la pandemia del coronavirus ha afectado a muchas empresas y trabajadores, UWM se consolidó este año como la prestamista hipotecaria número uno de Estados Unidos, informó Finance Yahoo.

El empresario, igualmente, manifestó en el informativo que la compañía repartió durante la fiesta de fin de año –que se llevó a cabo de manera virtual– cerca de 25 millones de dólares en premios, que incluyeron autos nuevos, cruceros gratis y facturas pagadas por un año.

Had a lot of fun at our virtual holiday party celebrating the great things we did as a team this year! 2020 will be our best year of all time, & I'm so proud of our 7,300+ team members at @UWMlending & #TeamBroker for all that we’ve accomplished together! https://t.co/2M2GPKYrxR

— Mat Ishbia (@Mishbia15) December 9, 2020