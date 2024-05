Se trata de la ‘influenciadora’ mexicana ‘Jousfit’, quien relató en sus redes sociales el susto que se pegó el pasado 21 de mayo cuando sufrió un infarto cerebral luego de someterse a unos retoques estéticos en una clínica privada de Dubái.

(Lea también: Murió mujer de 57 años al hacerse cirugía estética; le inyectaron vena y se desvaneció)

‘JousFit’, que se dedica al ‘fitness’, explicó que luego de aplicarse bótox se sintió mareada, su vista se nubló y sintió que se iba a desmayar, tal como terminó ocurriendo a los pocos segundos.

“A los dos segundos de haberme desmayado comencé a convulsionar horrible y entonces llegó el doctor. Yo me alteré, y él me dice muy tranquilo que es la presión”, añadió.

Ya estando en el hospital le hicieron un MRI (imagen por resonancia magnética), para determinar si tenía algún daño neuronal y estudios de sangre. Encontraron que tuvo un infarto cerebral, relató la ‘influenciadora’.

La joven mexicana, que comparte consejos sobre alimentación sana y métodos de entrenamiento, aseguró que todo parece indicar que lo ocurrido está relacionado con una sustancia adicional al bótox que le aplicaron.

“Creemos que en esa clínica mezclaban el bótox con otro químico, no sé, me imagino que para que dure más. Lo pensamos porque cuando ya íbamos saliendo en la ambulancia, el doctor se le acercó a Óscar [su pareja] y le dijo: ‘Que no le hagan estudios de sangre, no los necesita, que solamente la tranquilicen en el hospital y le pongan suero’”, afirmó.