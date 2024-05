Karen Sierra y ‘Pantera’, integrantes del ‘Team Papillentte’, de ‘La casa de los famosos’, tuvieron un controversial cruce de palabras durante la hora de la cena.

El disgusto se presentó porque el guajiro estaba encargado de preparar la comida y les sirvió pechuga de pollo, pero a la ‘influenciadora’ no le gustaba y le preguntó si había posibilidad de cambiarlo por cerdo.

Ante el cuestionamiento, el participante no ocultó su molestia, y le hizo entender que él cocinó para todos los inquilinos, no solo para ella.

Por lo cual le dijo de manera aireada que: “Yo no tengo que decirte a ti qué te gusta o no porque tú no eres la reina aquí, ¿si me entiendes? Cómete lo que te quieras comer y, si no, haz tu comida”.

Al parecer, la caleña se sintió atacada y le contestó en un tono descarado (algo que sucede frecuentemente), “yo me estoy comiendo lo que yo quiero, será entonces que no puedo decir que no me gusta la pechuga, ¿no puedo decir? Y te estoy preguntando si hay cerdo para que me des, no es para que te aletees”.

Este es el momento de tensión entre los dos concursantes:

Ante el disgusto, ‘Pantera’ optó por sugerirle que fritara un huevo para que pudiera comer algo.

Por el momento, los dos tendrán que seguir uniendo fuerzas para seguir adelante y permanecer hasta el final de la competencia y conseguir el tan anhelado premio de los 400 millones de pesos.

