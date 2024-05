El comienzo de esta semana en ‘La casa de los famosos’ entregó nuevas emociones y reacciones a los televidentes.

Se trata de un desacuerdo que tuvieron dos integrantes del ‘Team Papillente’ en la prueba de liderazgo y que evidencia la presión a la que se empiezan a enfrentar los inquilinos, después de la salida de ‘la Segura’.

(Lea también: Fanáticos de ‘La casa de los famosos’ armaron ‘show’ frente de RCN y hasta llevaron bafles)

Fueron ‘Pantera’ y Alfredo Redes que estuvieron en equipos diferentes durante el desarrollo de la contienda, en la cual debían demostrar su puntería.

En medio del juego, el samario y su equipo completaron primero el reto. Sin embargo, Redes le dijo a Julián Trujillo que no se detuviera, lo cual ‘Pantera’ interpretó como una falta de respeto hacia su victoria y le reclamó a su compañero ‘papillente’.

De inmediato, el cartagenero se molestó y le dijo que no le alzara la voz, “mira cómo me estás hablando, Pantera, no me grites“, y le recordó que la prueba por el liderazgo es individual y no tenía que asumir esa actitud.

Acá, la prueba y el altercado entre los inquilinos:

Posteriormente, los dos integrantes inmiscuidos en la disputa verbal, se calmaron y conversaron para aclarar los hechos y limar asperezas.

Este es el momento de la reconciliación: