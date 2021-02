A través de sus diferentes redes sociales, el ‘influenciador’ mexicano manifestó que la situación está bastante complicada para muchas personas que actualmente padecen el coronavirus, por eso decidió rifar uno de sus lujosos carros.

“La vida no tiene precio, así que he tomado la decisión de rifarlo, después tendré la oportunidad de comprarlo cuando las cosas estén bien. Los objetos materiales se recuperan pero las personas jamás”, precisó.

Moreno, igualmente, señaló que hace el sorteo debido a que se gastó casi todos sus recursos económicos comprando tanques de oxígeno para pacientes graves con la enfermedad respiratoria, que ha dejado en México más de 164.000 muertes.

De acuerdo con el generador de contenidos, el vehiculó que está rifando es un Mercedes Benz Cla 250 (modelo 2015), valorizado en tucarro.com en 70 millones de pesos. Asimismo, enfatizó que se lo entregará impecable al ganador.

“Sé que me van a criticar por las rifas, como siempre. Pero con críticas no se salvan vidas. El carro no lo entrego por ‘likes’, ni seguidores, ni por dinero. Lo hago para ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento”, recalcó.