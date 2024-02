Un aparatoso incendio declarado este jueves en un quinto piso de un edificio de viviendas de catorce plantas en la ciudad española de Valencia (este) afectó totalmente al inmueble y se propagó a otro anexo, por lo que los bomberos intentan aún rescatar a vecinos desde los balcones.

#Fire in #Campanar, #Valencia, #Spain #incendio FULL VIDEO: https://t.co/wARf0oUeic

Incendio en Valencia: arde un edificio en la Calle Maestro Rodrigo A massive fire has engulfed a 14-story building in Valencia's El Campanar neighborhood in Spain since approximately 5:30 PM. pic.twitter.com/SzB5db5zos

