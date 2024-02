Por: Caracol TV

Un bombero de 45 años de edad perdió la vida en medio de sus funciones, tratando de sofocar un terrible incendio forestal en un bosque tropical seco, ubicado en el corregimiento de Tucurinca, Zona Bananera, en el norte del departamento de Magdalena.

El bombero fue identificado como Alexander Márquez y, según cuentan sus compañeros, este hombre quedó en medio de las llamas, mientras intentaba sofocarlas.

Los otros integrantes de la brigada de bomberos no pudieron hacer nada para salvarle la vida a su colega.

Esta es la primera víctima mortal que ha dejado la fuerte sequía y los incendios forestales que azotan al departamento del Magdalena.

No hacer fogatas ni quemas agrícolas, de residuos o material vegetal. No arrojar fósforos, vidrios, botellas, fósforos o colillas de cigarrillo al suelo. No arrojar residuos en espacios verdes. No usar pólvora o fuegos artificiales. Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

