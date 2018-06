Según The Telegraph, 97 bomberos con la ayuda de 15 máquinas tratan de contener la conflagración. El origen del incendio, que ha elevado una enorme nube negra en el cielo londinense, todavía no ha sido confirmado. El cuerpo de socorro recibió unas 35 llamadas para reportar la emergencia.

DEVELOPING: Firefighters are battling a massive fire that broke out at the luxury Mandarin Oriental Hotel in West London. https://t.co/72KtbWpT2o pic.twitter.com/UQsmxfcteB

— ABC News (@ABC) 6 de junio de 2018