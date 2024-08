Al menos cinco localidades en la región de Ática, al noreste de Atenas, capital de Grecia, debieron ser evacuadas en horas de la madrugada, según la protección civil griega, que se comunicó con los pobladores por mensajes de texto.

#UPDATE Greece ordered the evacuation Monday of multiple communities northeast of Athens as wildfires raged, the fire brigade said.

“Forest fire near you. Follow the instructions of the authorities,” said SMS messages sent to people in the Attica region, indicating in which… pic.twitter.com/dJYV3qtR6c

— AFP News Agency (@AFP) August 12, 2024