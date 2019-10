green

La publicidad no pertenece a McDonald’s, sino a una cadena de bares típicos japoneses conocida como Yotteba, que cuenta con 32 establecimientos en ese país, la mayoría en el área metropolitana de Tokio, destaca el Daily Mail.

La imagen fue creada por el artista WizardSkulll y ha dado que hablar en redes sociales, con comentarios como ‘McDonald’s is not lovin’ it’ (A McDonald’s no le gusta), un juego de palabras con el antiguo eslogan de la compañía ‘I’m lovin’ it’ (Me encanta).

Dice el ‘Mail’ que el texto en japonés que acompaña la singular imagen del personaje invita a que los comensales prueben las papas y aclara que no vienen servidas en un par de tangas narizonas, como la de la imagen.

Esta cadena de restaurantes japoneses, añade el medio, es conocida por sus atrevidas campañas publicitarias, pero no se menciona que la cadena McDonald’s se haya pronunciado al respecto.

