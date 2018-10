Productos íconos de la cadena, como la hamburguesa cuarto de libra (‘Quarter pounder’) y la Big Mac, ya tuvieron el cambio en sus ingredientes, es decir, los remplazaron por insumos sin preservantes ni colorantes, destaca el portal británico Unilad.

Según el medio, el anuncio se hizo el miércoles 26 de septiembre, con efecto inmediato, de tal forma que el pan, las salsas, el queso y la carne estarán libres de estos elementos, salvo un ingrediente opcional: los pepinillos.

Este fue el anuncio que la cadena más grande de restaurantes de comida rápida del planeta hizo en su cuenta de Twitter:

We’re excited to announce our classic burgers have no artificial preservatives, no artificial flavors and no added colors from artificial sources! Our pickle contains an artificial preservative, so skip it if you like. Changes you can feel good about! 😁 https://t.co/4dmOf0pg5C pic.twitter.com/UxMFV4mw96

— McDonald’s (@McDonalds) September 26, 2018