Hasta hace poco unas tablas con un idioma oculto parecían un secreto para los científicos, quienes decidieron crear una inteligencia artificial capaz de traducir lenguas antiguas al inglés, algo que ayudó para este impresionante descubrimiento.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv averiguaron el secreto de varios textos escritos en acadio con el sistema cuneiforme, una de las lenguas más conocidas con más de 5 mil años antigüedad y así lograron descubrir el secreto que hasta hace años parecía imposible de saber.

Para lograr que la Inteligencia Artificial hiciera la traducción exacta del texto se requirió conocer una comunidad lingüística que ya se extinguió, explicaron los científicos, el grupo de investigación utilizó un sistema de traducción automática neuronal (NMT) para descifrar el acadio.

Gai Gutherz, uno de los responsables del estudio comentó que la capacidad de traducir el acadio al inglés podría traer conocimientos de los primeros días de la humanidad, su cultura, relaciones y como se desenvolvió la sociedad en esos años.

El mayor reto del trabajo fue que el material de las tabletas hechas de arcillas, no se encontraban siempre en un buen estado, afectando como trabajaba la IA durante las traducciones; además del problema de los signos con diferentes significados.

