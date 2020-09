green

Este miércoles, el gobierno francés expresó su “condena absoluta” ante estos hechos “muy graves” y pidió que se esclareciera lo ocurrido.

La joven, de 22 años, afirmó que 3 individuos le insultaron y golpearon el pasado viernes porque llevaba una falda.

Según el relato de la estudiante, regresaba a su casa a pie cuando se cruzó con el grupo. Uno de los tres exclamó “¡Mira a esa puta con falda!”, contó Elisabeth a la radio France Bleu Alsace.

“¿Perdón?”, respondió la mujer y de inmediato llegó la agresión. “Cállate, perra, y baja los ojos”. Posteriormente, según dijo Elisabeth a la misma emisora, dos de los jóvenes le agarraron los brazos y el tercero le pegó un puño en la cara, dejándole un ojo morado.

Además de sufrir la agresión, la joven de 22 años se sintió aún más triste porque, agregó, unas 15 personas vieron la escena pero nadie intervino ni dijo nada.

“Esto es lo que más me repugna en la historia”, declaró Elisabeth y añadió en la misma radio: “Pongo las cosas en perspectiva, hubiera sido mucho peor. La vida es tan corta, son tantas cosas bonitas que pasan. No debemos dejarnos vencer y ahora tener miedo de salir, no tengan miedo de ponerse falda”.

Una foto de la cara magullada de Elisabeth publicada en la cuenta de Twitter de France Bleu Alsace se hizo viral y provocó la furia de cientos de usuarios.

“Los hechos expuestos son muy graves”, dijo el portavoz del gobierno Gabriel Attal. “En Francia debemos poder salir a la calle vestidos como queremos. No podemos aceptar que hoy en Francia una mujer se sienta en peligro, sea acosada, amenazada o golpeada por su forma de vestir”, agregó.

La ministra delegada Marlène Schiappa, encargada de los asuntos de igualdad, visitó Estrasburgo el miércoles para abordar la seguridad de las mujeres en público.

“Cuando presenciamos un acoso callejero, sexista o una agresión sexual contra las mujeres en un espacio público, debemos reaccionar y llamar a la policía”, dijo Schiappa al canal de televisión LCI.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron comenzó en las últimas semanas a utilizar una retórica cada vez más dura sobre los temas de seguridad doméstica, en lo que los analistas ven como un giro hacia la derecha.

Varios ministros han arremetido particularmente en las últimas semanas contra el extremismo islamista, argumentando que tales valores no tienen cabida en la sociedad francesa.

