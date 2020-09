La aeronave transportaba a Mike Pence en su viaje de regreso a Washington luego de que el funcionario dio un discurso en una reunión de campaña por la reelección del presidente Donald Trump, reporta CNN.

La Casa Blanca minimizó el incidente y expresó que el vicepresidente resultó ileso y que el aterrizaje de emergencia se debió a “precauciones extremas”, señala la cadena Kiro 7.

Como es costumbre, en el avión viajaban periodistas que cubren esa fuente; la reportera Aniella Micaella reportó que todos estaban bien, noticia que recoge este trino:

Reporters traveling with Vice President Pence were just told Air Force Two turned around after taking off from New Hampshire because of an issue with the plane’s engine. Pence and staff are now taking a cargo plane back to Washington, per @DaniellaMicaela.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 22, 2020