A través de un largo relato en Facebook, que publicó con una foto de su tiquete aéreo, el hombre contó que en un principio se sintió “enojado” porque nadie lo ayudó a llegar a tiempo a la puerta de embarque. Según la traducción de Daily Mail, Mavropoulos reservó un vuelo para más tarde, pero no lo dejaron abordar.

Oficiales del aeropuerto lo retuvieron para interrogarlo porque había sido el único pasajero que no había entrado al avión. De acuerdo con su narración, las autoridades querían verificar su identidad.

El griego también contó que los trabajadores del aeropuerto le pidieron que no se quejara por no haber podido ingresar al avión y que, por el contrario, le agradeciera a Dios de no haberlo hecho porque la aeronave se estrelló justo 6 minutos después del despegue.

En ese instante, Mavropoulos solo pudo pensar en “lo afortunado” que era.

El hombre escribió esa publicación minutos después de enterarse de la tragedia, que dejó 157 muertos. Él explicó que lo hizo como una forma de manejar “el shock” que le generó la noticia.

BBC señaló que Mavropoulos no fue la única persona que se salvó de morir en ese vuelo, en el que se usó un tipo de avión que ya ha sido protagonista de 2 incidentes con 346 víctimas mortales. Ahmed Khalid, residente en Dubái, tampoco abordó la aeronave porque a último minuto lo reubicaron en un vuelo posterior con destino a Nairobi.

Debido a la desconfianza que genera el tipo de avión que se estrelló, al menos 8 países han paralizado vuelos con esas aeronaves. Entre ellos se encuentran México, Argentina y Brasil.