De acuerdo con Taghvaee, el presunto abusador, identificado como Milad Cheshani, de 28 años, presentó documentos falsos porque según las leyes islámicas las niñas solo se pueden casar a partir de los 13 años y la menor en cuestión tiene 9 años.

Además, la periodista publicó en su cuenta de Twitter la grabación del matrimonio y escribió lo siguiente: “Esta es una fiesta de boda para una niña. Lloré cuando recibí este video”.

Al volverse viral la publicación, las autoridades iraníes exigieron a un tribunal islámico que anule el matrimonio. Por ahora, el caso está en curso y se abrió una investigación al respecto, agregó Taghvaee.

En este momento, no se conoce la identidad de la menor ni en dónde se encuentra Cheshani.

Según Taghvaee, Cheshani pertenece a una milicia que forma parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la organización militar más grande de Irán.

A continuación, el trino de la periodista denunciando el caso y el video de la boda:

#BREAKING: Under pressure of the public, the #Iran's Islamic Regime authorities ordered the Islamic court of Bahmaei county to revoke this marriage. Now the regime state media are falsely claiming the man was 22 years old not 28! But they accept the girl was just 9! pic.twitter.com/fGcvpfj59e

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 3, 2019